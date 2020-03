Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), Smail Chergui, s'est dit mercredi à Oyo (République du Congo), "optimiste" quant au renforcement, dans les prochains jours, de la collaboration entre l'UA et l'ONU dans la recherche

d'une solution au conflit libyen. "Je suis optimiste sur la prochaine étape qui verra une meilleure coopération entre l'UA et l'ONU" dans le processus de paix en Libye, a-t-il déclaré à la presse à la veille de la première réunion du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye.Il a fait savoir, à ce titre, que lors d'une réunion tenue en marge du 33e sommet de l'UA à Addis-Abeba, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, et le président du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, Denis Sassou N'Guesso, se sont mis d'accord sur des "actions concrètes" pour que l'UA joue un rôle "plus important" dans la crise libyenne.Ils ont convenu, a-t-il poursuivi, d'"associer l'UA aux pourparlers politiques libyens de Genève" et de préparer "le déploiement sur le terrain d'une commission conjointe pour surveiller le cessez-le-feu" en cas d'accord entre les deux belligérants.Le CPS a jugé, à ce titre, "nécessaire" que la communauté internationale

"poursuive ses efforts" pour "faire taire les armes en Libye" et "obliger les Libyens à retourner à la table des négociations",notamment après la démission de l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé.M. Chergui a regretté, dans ce contexte, la poursuite des ingérences étrangères en Libye et le non respect de l'embargo de l'ONU sur les armes, soulignant que ces interférences "compliquent davantage la recherche d'une solution à la crise libyenne".Selon le CPS de l'UA, "aucune avancée notable n'a été réalisée" dans le processus de paix depuis le dernier sommet du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye. Il a souligné, à ce propos, que le premier cycle des pourparlers politiques libyens, tenu fin février à Genève, "n'a pas connu

d'avancée". Evoquant la première réunion du groupe de contact de l'UA sur la Libye prévue jeudi à Oyo, le CPS a affirmé que celle-ci est destinée à examiner la situation en Libye et à préparer la conférence de réconciliation nationale inter-libyenne inclusive approuvée par la conférence de Berlin."L'Algérie qui participe à la résolution de la crise en Libye, présentera aux participants à cette réunion les résultats des nombreuses visites effectuées dans ce pays", a-t-il indiqué.Quatre pays africains participeront, jeudi à Oyo, à la première réunion du groupe de contact de l'UA sur la Libye. Il s'agit de l'Algérie, du Tchad, de l'Afrique du Sud qui assure la présidence de l'UA depuis le dernier sommet tenu à Addis-Abeba, et du Congo dont le président Denis Sassou N'Guesso préside le Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye.