La start-up de Crowdfunding Kheyma met à disposition sa plateforme pour les associations lançant des opérations caritatives contre le COVID-19 et ses effets, a-t-elle indiqué samedi dans un communiqué.

Ainsi l’association SILA qui fédère les algériens et les personnes d’origine algérienne en Europe et dans le monde, lance une cagnotte en ligne pour participer à l’effort national de solidarité face à la crise du COVID-19.

Le lien pour effectuer un don est https://kheyma.com/produit/sila-networks/.

Les dons collectés par SILA Networks seront répartis entre appui aux programmes d’achat d’équipement et soutien aux familles nécessiteuses.

Kheyma est une initiative qui bénéficie d’un appui technique de la Société Financière Internationale (Banque Mondiale) est une start-up qui permet à la diaspora algérienne et bientôt aux résidents en Algérie d’investir dans l’économie nationale.

Implantée des deux côtés de la Méditerranée elle propose notamment d’investir dans des start-ups ou des projets d’envergures et permet également de financer des projets caritatifs.

De plus en plus de projets de start-ups naissent en Algérie et l’un des grands enjeux va être le financement de ces initiatives.

La plateforme Kheyma est née de ce constat, le crowdfunding (financement participatif) qui fait appel au grand public étant particulièrement efficace dans les premières étapes de développement des start-ups.