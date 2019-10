Le Parlement cubain a désigné Miguel Diaz-Canel au poste de Président de la République, lors d'une session parlementaire tenue jeudi, ont rapporté des médias. Le poste de président de la République a été réintroduit lors de la récente réforme constitutionnelle, après avoir disparu en 1976. Il est revenu à Miguel Diaz-Canel, président du Conseil d'Etat et des ministres depuis avril 2018, a-t-on indiqué. Agé de 59 ans et donc né après la révolution menée par Fidel Castro - président des mêmes Conseils de 1976 à 2008 -, il a succédé à Raul Castro (2006-2018). Les deux frères combinaient ces fonctions avec celle de premier secrétaire du Parti communiste de Cuba (PCC, unique): si Raul, âgé de 88 ans, continuera d'exercer ce poste crucial jusqu'à 2021, il est clair toutefois

qu'une page se tourne déjà. La session parlementaire découle de l'approbation, il y a quelques mois, d'une nouvelle Constitution. Et elle arrive alors que Washington renforce ses sanctions contre l'île. Ces sanctions, notamment contre les navires transportant du pétrole de Caracas, ont récemment provoqué de graves pénuries de carburant à Cuba. Grande nouveauté, le président de la République pourra désormais compter sur un Premier ministre, poste occupé par Fidel Castro entre 1959 et 1976. Lors de la séance parlementaire de jeudi, l'actuel président du Parlement Esteban Lazo, 75 ans, a été confirmé à son poste et dirigera en plus le Conseil d'Etat.