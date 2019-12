Une ambiance de convivialité et d’entraide anime depuis quelques jours les champs oléicoles à la faveur du début de la cueillette des olives lancée à travers les différentes régions de la wilaya de Bouira, a-t-on constaté.Dans un climat de joie et sous un soleil clément, les familles bouries notamment celles des zones rurales sont sorties depuis quelques jours dans les champs pour cueillir leurs olives avant l’arrivée des intempéries. Ainsi, les filets de ramassage des olives de toute couleur ont permis aux champs de reprendre les couleurs de la saison.Dans les oliveraies, une ambiance particulière de convivialité et d’entraide marque la campagne sous le bruit et les cris des enfants accompagnant chaque jour leurs familles.Dans la partie Est de la wilaya, la campagne de la cueillette des olives a déjà démarré depuis plus d’une semaine. Les familles des paysans profitant du soleil dominant, ont repris le chemin des vergers oléicoles en mobilisant les outils indispensables à la conquête des oliveraies, dont échelles, bâches, scies, ciseaux et peignes."La cueillette des olives dans notre région est une activité économique ancestrale reflétant nos traditions et notre façon de vivre", a expliqué Oulaid, oléiculteur de la région d’Aguouillal (El Adjiba)."La cueillette des olives est devenue un acte obligatoire à accomplir chaque saison, car il représente pour nous l’honneur de la famille", a estimé Oulaid. Selon beaucoup d’oléiculteurs de la région, la saison oléicole de cette année est fructueuse malgré une légère régression prévisionnelle enregistrée par la direction des services agricoles (DSA).Les cueilleurs ne lésinent aucunement sur les moyens afin de bien exploiter les oliviers avant le retour des pluies.