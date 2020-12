Le ministère de l'Education nationale a dévoilé, jeudi dans une circulaire, "un plan exceptionnel" de l'évaluation pédagogique des élèves du cycle moyen, pour l'année scolaire 2020/2021, tenant compte des conditions sanitaires et organisationnelles de l'enseignant.

"Ce plan règle les modalités de calcul de la note du contrôle continu et des moyennes semestrielles et annuelles", indique la circulaire dont l'APS a obtenu une copie, ajoutant que la moyenne semestrielle d'une seule matière dépend de trois éléments, à savoir "le contrôle continu, les devoirs surveillés et la composition".

Selon la circulaire, le contrôle continu est noté sur la base de "la discipline, de l'assiduité et du rendement dans les activités d'apprentissage à l'intérieur et à l'extérieur de la classe".

S'agissant des devoirs surveillés, la même source a insisté sur l'impératif de se limiter à un seul devoir écrit dans chaque matière et dans chacun des deux semestres de cette année scolaire, conformément à un calendrier prédéfini, ajoutant que les compositions du premier semestre se tiendront du 17 au 28 janvier 2021, tandis que les examens du 2e semestre sont prévus du 25 au 6 mai 2021.

Par ailleurs, la durée des compositions a été fixée à 1h30 pour les matières enseignées trois fois ou plus par semaine, et à 1h pour les autres.

Le ministère de l'Education a opté pour "l'unification" des périodes des compositions semestrielles pour toutes les matières afin de garantir le principe d'égalité des chances pour les élèves.

A cette occasion, la circulaire a fait état de la modification des relevés de notes en vigueur actuellement sur la plateforme numérique du ministère, et ce en adéquation avec les dispositions inhérentes à l'évaluation pédagogique des élèves du cycle moyen durant cette année scolaire".