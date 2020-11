Plus de 4 millions d’élèves rejoindront, mercredi, les bancs des établissements des cycles moyen et secondaire dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par la propagation du nouveau coronavirus.

Selon des statistiques obtenues par l’APS, 4.790.671 élèves rejoindront les bancs des établissements des cycles moyen et secondaire sur un total de 10.095.367 élèves inscrits dans les trois paliers d’enseignement. Plus 5 millions d’élèves avaient rejoint le 21 octobre dernier les établissements éducatifs dans le cycle primaire, rappelle-t-on.

Un total de 3.313.448 élèves sont inscrits dans le cycle moyen, encadrés par 169.684 enseignants, répartis à travers 5.780 CEM, contre 1.477.187 élèves pour le cycle secondaire, encadrés par 109.900 enseignants, répartis à travers 2.573 lycées.

En prévision de cette rentrée scolaire, qui avait été reportée au 4 novembre pour les cycles moyen et secondaire en raison de la propagation du nouveau coronavirus et l’arrêt des cours depuis le 12 mars, le ministère de l’Education a tracé récemment les plans exceptionnels de reprise des cours pour les élèves des cycles moyen et secondaire, "en présentiel" dans la mesure du possible, tout en tenant compte de "la nécessaire" préservation de la santé des élèves et des personnels, exhortant le personnel de l’Education à sensibiliser les élèves et à les accompagner, en impliquant les parents d’élèves dans cette démarche.

Lors de sa réunion avec les directeurs de l’Education, et les chefs des établissements scolaires publics et privés, le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a appelé "au strict respect" du protocole sanitaire adopté par le comité scientifique du ministère de la Santé ainsi qu’à l’application rigoureuse de l’ensemble des gestes barrières.

Le ministre a souligné l’importance de veiller à l’hygiène au sein des écoles et de les aménager de manière à appliquer les règles de distanciation physique et à éviter le regroupement des élèves, rappelant l’impératif de préparer les locaux en assurant les moyens nécessaires à l’application du protocole sanitaire et en relançant le rôle de la cellule de veille.

M. Ouadjaout a appelé, en outre, les conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle (COGS) à la prise en charge de l’aspect psychologique des élèves, soulignant l’impératif de garantir un encadrement pédagogique pour chaque matière et à tous les niveaux.

Le plan exceptionnel de reprise des cours sur l'organisation de la scolarité des élèves inscrits dans le cycle de l'Enseignement secondaire général et technologique pour cette rentrée scolaire, prévoit des mesures liées notamment à la répartition des élèves en groupes et sous-groupes de 20 à 24 apprenants, à l'exception de certains groupes où le nombre d'élèves est égal ou inférieur à 24 élèves tel le cas des filières de langues étrangères, de mathématiques et de maths-techniques, ou encore de certaines disciplines dispensées en travaux pratiques ou dirigés.

La durée de la séance d'enseignement a été, ainsi, réduite à 45 minutes durant tous les jours de la semaine y compris l'après-midi du mardi.

Dans les établissements où le nombre de classes suffit pour accueillir les sous-groupes, le plan prévoit la répartition des sous-groupes en deux équipes équilibrées "E1 et E2" en leur assurant une alternance 'matinée et après-midi', soit de 8h à 12h40 (6 séances en 4h30 de cours) ou de 13h30 à 17h25 (5 séances en 3h45), en fonction du volume horaire hebdomadaire des filières.

Concernant le plan exceptionnel de reprise des cours du cycle moyen, ce dernier porte sur l'organisation des cours, prévoit de découper, au besoin, chaque groupe pédagogique de plus de 24 élèves en deux voire trois sous-groupes, chaque sous-groupe devant compter près de 20 élèves.

Les groupes éducatifs programmés dans les grandes salles (amphithéâtre ou bibliothèque) peuvent être maintenus tels quels, avec le respect impératif, bien entendu, de la distanciation physique.

La durée de la séance a été fixée à 45 minutes et la journée répartie en deux shifts, à savoir 6 séances dans la matinée pour un volume horaire de 4h30, et 5 séances dans l'après-midi pour un volume horaire de 3h45. Les journées d'études demeurent du dimanche au jeudi (soit 5 jours).

S'agissant de l'enseignement de l'Education physique et sportive (EPS) pour le même groupe pédagogique, il doit totaliser un volume horaire hebdomadaire de 1h30 hors les heures de cours, en veillant à prendre en compte la capacité d'accueil de la cour de l'établissement.

Les cours d'informatique, de musique et de dessin seront dispensés en alternance une fois chaque quinzaine avec un volume horaire d'une heure pour chaque discipline, la journée du samedi ayant été retenue pour l'enseignement de Tamazight.

Afin d'assurer une rentrée des classes dans un climat serein et paisible, les différents corps constitués (DGSN/CGGN) ont mis sur pied des plans de sécurité spéciaux.

Les dispositions prises, à l'échelle nationale, visent à sécuriser le périmètre des établissements d'enseignement en effectuant des patrouilles de contrôle aux abords des écoles notamment aux heures d'entrée et de sortie, le but étant de faciliter le trafic routier, préserver l'intégrité des élèves et s'assurer du respect des gestes barrières pour endiguer toute éventuelle expansion du coronavirus.