Un nombre croissant de seniors danois choisissent de devenir entrepreneurs, révèle un sondage publié mardi par Lederne, un groupe d'intérêt danois dédié aux chefs d'entreprise. L'enquête repose sur des chiffres fournis par l'Institut de statistique danois. Il en ressort que 2 594 personnes de plus de 55 ans ont créé leur propre entreprise en 2017. Cela représente une augmentation de 17,3% par rapport à 2014, année où 2 212 nouvelles entreprises avaient été créées par des personnes de plus de 55 ans. "Le grand nombre d'entrepreneurs seniors témoigne du fait que nous sommes désormais actifs pendant plus d'années qu'auparavant", a déclaré le PDG de Lederne, Henrik Bach Mortensen. Anders Hoffmann, directeur adjoint de la Danish Business Agency, a souligné que le nombre croissant de personnes âgées, associé à un état de santé généralement amélioré, peut être considéré comme l'une des raisons de l'augmentation du nombre d'entrepreneurs seniors. "On n'est plus épuisé, comme avant, par un travail physique pénible. Il reste encore beaucoup d'énergie et de puissance chez les gens ayant atteint cette période de leur vie", a déclaré M. Hoffmann. En outre, M. Hoffmann estime que les entrepreneurs seniors ont plus de patience et d'expérience de la vie, ce qui peut contribuer à la solidité de leur entreprise. L'enquête a également révélé que, lorsque les personnes âgées créent leur propre entreprise, leur chiffre d'affaires moyen atteint 750 000 dollars américains après cinq ans. Ce chiffre est élevé par rapport aux autres groupes d'âge qui créent une entreprise.