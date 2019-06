La Terre devrait connaître ses cinq années les plus chaudes jamais enregistrées entre 2015 et 2019, a averti vendredi l'Organisation météorologique mondiale (OMM). L'OMM a affirmé lors d'une conférence de presse que le réchauffement climatique est dû à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, qui alimentera la chaleur mondiale, tout en entraînant la fonte des glaces, le recul des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, la chaleur des océans et des conditions météorologiques extrêmes pour les générations à venir. L'OMM a indiqué que de nombreuses régions d'Europe connaissent la première vague de chaleur de l'année en raison des masses d'air chaud en provenance d'Afrique, établissant de nouveaux records de température de jour et de nuit pour juin.