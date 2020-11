Dimanche, la cheffe par intérim de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), Stephanie Williams a espéré que les résultats de la conférence de Berlin sur la Libye "doit constituer le cadre général du dialogue politique libyen prévu à Tunis".

La responsable onusienne a ajouté qu'elle cherchait à lancer un dialogue politique libyo-libyen afin de parvenir à la réconciliation nationale entre tous les rivaux libyens.

Elle a déclaré que la MANUL "essaie de mettre fin à la phase de transition et d'établir une feuille de route pour la tenue d'élections qui produisent des institutions représentant le peuple libyen".

"Nous cherchons à consolider les principes de transparence et d'efficacité d'autant plus que les recommandations du Forum de dialogue libyen-libyen en Tunisie devront faire valoir l'intérêt de la Libye et nous cherchons également à proposer des décisions qui privilégient le profit public au détriment de l'intérêt personnel, consolider l'unité et la souveraineté de la Libye et la transparence de ses institutions", a-t-elle dit.