Tensions avec la Chine, morts de son ancien patron David Stern et de la légende Kobe Bryant, coronavirus... La NBA vit l'une de ses pires saisons sur le plan extra-sportif.

Dans les archives de la NBA, la saison 2019-2020 peut se préparer à être classée parmi celles à oublier, tant la ligue de basket nord-américaine accumule les déboires. « Nous devons annuler cette année 2020 », réclame carrément sur Twitter la star des Los Angeles Lakers LeBron James. Dernier épisode en date : la suspension des matchs après que le joueur français des Utah Jazz Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus. Son compère des Magics de Orlando Evan Fournier a rapidement tenu à rassurer : « J'ai eu Rudy Gobert au téléphone, il va bien !! Ne cédons pas à la panique. » Depuis, un second cas de coronavirus a été diagnostiqué au sein de la franchise de Salt Lake City. Selon des sources de la chaîne de télévision américaine ESPN, il s'agit du meneur star Donovan Mitchell. Mercredi, alors que la pandémie poursuivait sa progression avec plus de 1 100 cas recensés aux Etats-Unis, la NBA avait d'abord envisagé de délocaliser des rencontres dans les villes épargnées par le coronavirus, ou de les faire jouer à huis clos. C'est ce dernier scénario qu'avaient retenu les Golden State Warriors pour leur match de ce jeudi face à Brooklyn, après que la ville de San Francisco eut interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes. Mardi, déjà, la franchise californienne avait joué dans une salle presque vide, des panneaux d'information déconseillant l'accès aux personnes présentant des symptômes du coronavirus.

Des enjeux financiers énormes

Mais à l'annonce du résultat du test sur Rudy Gobert, la réaction a été immédiate et radicale. Toutes les rencontres ont été suspendues pour une durée indéterminée, à commencer par celle que les Jazz s'apprêtaient à disputer contre Oklahoma City. Les joueurs de l'équipe et de celles qu'elle a affrontées ces dix derniers jours, mais aussi les journalistes qui ont suivi la franchise de Salt Lake City, ont été placés en quarantaine. « La suspension devrait durer une semaine, le temps de tester tous les joueurs et leur entourage », pronostique le journaliste spécialiste de la NBA George Eddy.

« C'est une situation où nous devons être intelligents dans notre façon de réagir. Il ne s'agit pas de basket, c'est la vie des gens qui est en jeu », a réagi le propriétaire des Dallas Mavericks Mark Cuban, ajoutant qu'il allait tenter de trouver un arrangement avec la NBA pour pouvoir continuer de payer ses employés malgré cette suspension provisoire.

Car les enjeux financiers sont énormes. Chaque match à domicile rapporte aux franchises plusieurs millions de dollars de recettes. Pour Golden State, elles s'élèvent à 3 millions de dollars. Autant de manque à gagner si les rencontres se disputent à huis clos. Mais une suspension définitive ou même prolongée serait bien plus lourde de conséquences pour la NBA, car c'est son contrat télé qui pourrait être renégocié. Avec des droits chiffrés à 2,7 milliards d'euros par an, la note pourrait être salée. « La NBA se retrouve dans la même situation que de nombreuses entreprises dans le monde face au coronavirus. Mais ses réserves d'argent colossales la rendent bien plus apte à encaisser que des PME », tempère le journaliste George Eddy.Pour la NBA, la série noire a commencé avant même que ne débute la saison régulière par une polémique avec la Chine, son premier marché après les États-Unis. En cause, un tweet publié par le manager général des Houston Rockets en soutien aux manifestants pro-démocratie de Hong Kong. Ce message provoque la fureur des centaines de millions de fans de basket chinois. Se disant d'abord profondément déçue par ces remarques « inappropriées », la ligue nord-américaine de basket déclare ensuite qu'elle ne s'excusera pas et continuera à soutenir « la liberté d'expression ». La Chine réagit aussitôt. Plusieurs grandes entreprises du pays mettent brutalement fin à leurs liens d'affaires avec la NBA, et la chaîne de télévision publiqueCCTV cesse la diffusion des matchs de basket nord-américain. Cinq mois plus tard, elle n'a toujours pas reprise. « L'ampleur du manque à gagner sera dans les centaines de millions de dollars, probablement moins de 400 millions », indiquait en février le patron de la NBA Adam Silver. Puis survient le décès de l'ancien commisioner David Stern, l'homme qui a révolutionné la NBA et mondialisé le basket. « Sans David Stern, la NBA ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. […] Sans lui, je ne serais pas arrivé là où je suis », témoigne la légende des Chicago Bulls Michael Jordan. Trois semaines plus tard, coup de tonnerre : Kobe Bryant est mort dans un accident d'hélicoptère à l'âge de 41 ans. Le monde du basket est en deuil. Virtuose, charismatique, l'ancienne star des Lakers était l'un des plus grands ambassadeurs du basket à l'internationale. Des images montrent un LeBron James hébété, errant sur un tarmac d'aéroport. « Pour les joueurs NBA, cela a été un choc. D'autant que tous pouvaient s'identifier. Ils prennent tout le temps l'avion, l'hélicoptère. Cela a renvoyé chacun à sa propre fragilité », interprète George Eddy. Jamais la NBA n'avait connu pareille saison. A part peut-être en 1999. En janvier de cette année-là, Michael Jordan annonce son deuxième départ en retraite. La fin d'une ère. « Cela a laissé un grand vide, tant il incarnait le basket des années 1990. La NBA a eu du mal à rebondir », se souvient George Eddy. D'autant que la ligue est paralysée par une grève des joueurs qui empêche la tenue du traditionnel all-star game, l'événement-phare de la saison. Même la finale entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks ne provoque pas l'enthousiasme. Cette année, au contraire, tout allait bien sur le plan sportif. Certes, des joueurs majeurs étaient toujours éloignés des parquets après des blessures contractées la saison dernière. Mais dans l'esprit des fans, d'autres stars les avaient remplacés et permettaient à leurs équipes d'enchaîner les victoires. Une jeune génération était en train de s'affirmer. De quoi espérer une saison 2020-2021 réussie. Pourvu qu'aucun malheur ne vienne l'entacher.