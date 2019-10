L'ancien président-directeur général de la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, Abdelhak Bouhafs est

décédé mardi matin, a-t-on appris auprès de Sonatrach. L'enterrement du défunt aura lieu mardi à Sidi Bel Abbes (Ouest du pays)

après la prière d'El Asr, a précisé la même source. "Profondément affectés par la disparition de M. Bouhafs", le P-dg de Sonatrach, Rachid Hachichi et l'ensemble du personnel du groupe ont, dans un communiqué, présenté à la famille du défunt, "leurs condoléances" et "les assurent en cette douloureuse épreuve de leur profonde sympathie". Le défunt avait occupé le poste de P-dg de Sonatrach de 1989 à 1995 et de 2000 à 2001.