"Suite au décès du Moudjahid Saïd Bouhadja, ancien Président de l'Assemblée nationale populaire (APN), ce matin mercredi 25 novembre 2020, le Général de Corps d'Armée, Saïd CHANEGRIHA, Chef d'Etat-Major de l'ANP, présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Allah, le Tout-Puissant, d’accorder au défunt sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les valeureux saints et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve", écrit Chanegriha.

"A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a-t-il conclu.