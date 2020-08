Dr Cherifi "comptait parmi les meilleurs enfants de l'Algérie et ses cadres les plus compétents.

Un des principaux fondateurs de l’Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), ce fils de Chahid, dont le dévouement et l’abnégation dans l’exercice de la médecine lui ont valu l’appellation de +médecin des pauvres+, a occupé plusieurs postes supérieurs (membre du Conseil de la nation et médiateur de la République)", a souligné le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, dans un message de condoléances.