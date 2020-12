"C’est avec une âme résignée que j’ai appris la nouvelle du décès du regretté, cheikh Tayeb Tidjani, qu’Allah ait son âme", a twitté M. Djerad.

"En cette douloureuse épreuve, je présente au frère du défunt, cheikh Abdelmoutaleb Tidjani, à la famille et adeptes de la confrérie Tidjania, mes condoléances les plus sincères et les plus attristées, priant Allah Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis et de prêter patience et réconfort aux siens", a ajouté M. Djerad.