Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté ses sincères condoléances à la famille du Moudjahid et ancien président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, décédé mercredi à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie.

"Nous avons perdu le moudjahid et ancien président de l'APN, Saïd Bouhadja, parti après un riche parcours de militant qu'il a entamé avec la Guerre de libération nationale et poursuivi lors du pluralisme politique durant lequel il fut acteur et témoin d'évènements marquants", a écrit M. Djerad dans un post sur sa page Facebook.

"Je présente à la famille du défunt et à ses compagnons mes sincères condoléances, priant Dieu le Tout-puissant de lui accorder sa sainte miséricorde, de l'accueillir en son Vaste Paradis et de combler sa famille du courage et de la patience", a-t-il conclu.