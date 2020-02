Les autorités américaines ont annoncé la découverte du plus grand tunnel de contrebande reliant la zone industrielle de Tijuana, au Mexique, à la ville américaine de San Diego, en Californie.Avec une hauteur de 1,68 mètre pour 61 centimètres de large, et une

profondeur maximum de 21 mètres, ce tunnel équipé de rails sur toute sa longueur a certainement été utilisée pour acheminer de la drogue sur le sol américain, souligne la presse locale.Les tunnels sont utilisés pour acheminer de la drogue ou des personnes du

Mexique vers les Etats-Unis, estiment les autorités."La sophistication de ce tunnel démontre la détermination et l'ampleur des ressources des cartels", a déclaré l'agent spécial John Callery, à la tête de l'Agence américaine de lutte contre les stupéfiants.Dimanche dernier, les Etats-Unis avaient annoncé l'extradition de José Sanchez Villalobos, le "Monsieur tunnels" d'El Chapo, l'architecte des nombreuses galeries ayant permis au narcotrafiquant Joaquin Guzman et à son cartel de Sinaloa de prospérer.