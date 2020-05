Un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) a découvert et détruit samedi une casemate pour terroristes contenant plus de cinq quintaux de denrées alimentaires et divers objets près de la commune de Zeddine dans la wilaya de Aïn Defla, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 16 mai 2020, une (01) casemate pour terroristes contenant cinq (05) quintaux et (73) kilogrammes de denrées alimentaires, une (01) plaque photovoltaïque, ainsi qu'une quantité de médicaments, des effets vestimentaires et de couchage, et divers objets, et ce, lors de l’opération de fouille et de ratissage, toujours en cours, près de la commune de Zeddine, wilaya de Aïn Defla en 1e Région Militaire", a précisé le MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "un détachement de l’ANP a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire, six (06) individus et saisi (900) grammes de dynamite, (19) mètres de cordon détonant et (33) détonateurs, ainsi que divers outils d’orpaillage, tandis qu'un détachement de l'ANP a appréhendé, en coordination avec les services des Douanes à Oran en 2e Région Militaire, deux (02) narcotrafiquants et saisi (108) kilogrammes de kif traité", selon la même source.