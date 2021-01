Samsung Electronics a annoncé le lancement de sa nouvelle génération d’oreillettes: les Galaxy Buds Pro. Ces oreillettes sont dotées d’un son immersif, une qualité d'appel supérieure, un ANC intelligent et une connectivité améliorée sur vos appareils Galaxy – le tout dans un design moderne et élégant. Les Galaxy Buds Pro représentent l’offre d’oreillettes de Samsung la plus premium jusqu’à présent, conçus pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre travail, de vos divertissements, et de tout le reste.

« Alors que les gens recherchent une technologie qui peut les aider à s’adapter à de nouvelles routines et modes de vie, le marché des véritables écouteurs sans fil s’est considérablement développé et les attentes des consommateurs ont augmenté, » dit TM Roh, Président et Chef de la division Mobile Communications, Samsung Electronics. « Avec les Galaxy Buds Pro, nous faisons une grande déclaration avec un petit appareil, offrant aux utilisateurs une expérience sonore unique qui rend même les tâches quotidiennes vraiment épiques. »

Une qualité sonore et d’appel inégalée

Une expérience d’écouteurs premium commence toujours avec le son. Que vous utilisiez vos écouteurs pour écouter de la musique en vous entraînant, pour écouter des balados, ou pour participer à des appels conférence pendant que vous travaillez de la maison, la qualité sonore est ce qu’il y a de plus important. Les Galaxy Buds Pro émettent un son puissant et clair grâce à un caisson de graves de 11 mm et un haut-parleur d’aigus de 6,5 mm pour un aigu net avec un minimum de distorsion. Cela offre la meilleure expérience audio pour des écouteurs Samsung à ce jour – un son balancé et dynamique. Que ce soit un groove rythmique hip hop ou une mélodie classique complexe, vous pouvez profiter de votre musique comme l’artiste l’a voulu, à tout moment et partout.

Les écouteurs ne sont plus seulement faits pour le divertissement. Ils sont devenus cruciaux pour la communication au travail, et la qualité des appels est maintenant plus importante que jamais. Les Galaxy Bud Pro séparent votre voix des sons indésirables avec trois microphones et une unité de prise de voix, vous assurant d’être entendu aussi clairement que possible. L’un des microphones extérieurs a également un rapport signal sur bruit, éliminant davantage les bruits de fond. De plus, Samsung a intégré sa nouvelle technologie Wind Shield dans les Galaxy Buds Pro. Alors qu’une forme moins saillante minimise la zone de contact, une chambre et une maille spécialement conçues filtrent les interférences du vent. Vos appels téléphoniques n’ont jamais été aussi clairs, même si vous êtes coincé à l’extérieur par temps venteux.

L’annulation active du bruit (ANC) la plus intelligente sur tous écouteurs sans fil

L’expérience Galaxy Buds Pro consiste à en entendre plus de ce que vous aimez, et moins de ce que vous n’aimez pas. C’est pourquoi les Galaxy Buds Pro ont les capacités ANC les plus intelligentes de tous les écouteurs véritablement sans fil de Samsung jusqu’à présent.

Lorsque vous devez vous concentrer sur votre travail, ou vous déconnecter du monde qui vous entoure pour vous reposer, vous pouvez réduire le bruit de fond jusqu’à 99 pourcent, l’ajustant à votre niveau préféré. Et avec le Son ambiant, vous pouvez choisir d’amplifier les sons à proximité par plus de 20 décibels. Vous pouvez donc ajuster et personnaliser votre niveau de son selon vos besoins. Avec quatre niveaux de mode Ambiant, cette fonctionnalité est idéale pour les gens occupés tels que ceux qui travaillent de la maison tout en prenant soin d’un enfant ou ceux qui vont courir à travers la ville tout en restant attentifs au trafic.

De plus, l’ANC et le son ambiant travaillent automatiquement ensemble et s’adaptent à votre environnement pour optimiser votre expérience sonore grâce à la fonctionnalité Détection vocale. Cette toute nouvelle fonctionnalité permet aux Galaxy Buds Pro de reconnaître lorsque vous parlez pour qu’ils puissent automatiquement passer de l’élimination automatique du bruit à votre appel. Ils baisseront également le volume de votre musique lorsque vous désirez parler, même si vous utilisez le son ambiant ou si votre ANC est éteint. Cette technologie vous permet d’entendre et de communiquer de façon plus efficace et font des Galaxy Buds Pro un digne compagnon pour un usage quotidien.

Une expérience Galaxy plus fluide

Les Galaxy Buds Pro sont une extension intégrale de l’écosystème Galaxy. Ce sont nos écouteurs avec les meilleures fonctions de connectivité jusqu’à présent. Vous pouvez désormais basculer automatiquement la connexion de vos écouteurs entre vos téléphones et tablettes Galaxy selon votre utilisation, sans ajustement manuel.[4] Par exemple, si vous regardez une vidéo sur votre Galaxy Tab S7 et recevez ensuite un appel sur votre Galaxy S21 5G, la toute nouvelle fonctionnalité Auto Switch mettra votre vidéo en pause et vous permettra de répondre au téléphone facilement en utilisant vos Galaxy Buds Pro. Une fois l’appel terminé, vos écouteurs basculeront instantanément sur votre tablette et votre vidéo reprendra, et vous pouvez à nouveau écouter le son via vos écouteurs.

Les Galaxy Buds Pro améliorent également votre expérience audio en se connectant à d’autres appareils Galaxy, et spécialement avec le Galaxy S21 5G. Avec l’audio 360 et la technologie de suivi de la tête Dolby, vous pouvez profiter d’un son réaliste et immersif sur vos Galaxy Buds Pro, peu importe où vous allez, ce qui vous permet de rester au centre de la scène. Vlogueurs, vous pouvez facilement capter votre voix et les sons environnants en synchronisant les microphones de vos Galaxy Buds pro et de votre Galaxy S21 5G. Les Galaxy Buds Pro sont aussi dotés du Mode jeu pour que vous puissiez élever votre expérience de jeu au prochain niveau en jumelant une latence audio réduite avec la puissance et l’écran immersif du Galaxy S21 5G.

Peu importe comment vous utilisez vos Galaxy Buds Pro, vous pouvez le faire sans vous soucier de la durée de vie de la batterie. Quand ils sont complètement chargés, vous obtenez jusqu’à 8 heures de musique continue, avec 20 heures de réserve d’énergie supplémentaire dans l’étui de chargement sans fil. Même lorsque vous utilisez l’ANC, vous pouvez profiter de 5 heures de lecture avec 13 d’écoute totale supplémentaires dans l’étui. Si vous manquez de jus, vous pouvez obtenir approximativement une heure de lecture avec seulement cinq minutes de recharge rapide.

Un nouveau design élégant et utile

Les Galaxy Buds Pro ne sont pas seulement super à utiliser. Ils ont aussi fière allure. S’inspirant de la forme innovante et iconique des Galaxy Buds Live, les Galaxy Buds Pro ont une forme mise à jour, plus ergonomique et viennent en trois couleurs, incluant Violet fantôme, Noir fantôme et Argent fantôme. La nouvelle conception des écouteurs de type canal améliore la qualité sonore et semble moins en saillie et plus naturelle lorsque dans vos oreilles. Le nouveau design réduit également l’aire de contact entre votre oreille et l’oreillette, améliorant le confort et minimisant tout sentiment de bouchon.

De plus, les Galaxy Buds Pro sont conçus pour vous donner une plus grande tranquillité d’esprit. Ils sont protégés par la norme de résistance à l’eau IPX7[10], le plus haut standard de résistance à l’eau sur la gamme de Galaxy Buds jusqu’à présent. Les Galaxy Buds Pro ont également été construits en aidant à réduire les déchets en utilisant 20% de matériaux post-consommation respectueux de l’environnement.

Disponibilité

Offerts en trois superbes couleurs pour s’agencer à votre Galaxy S21 5G : un incroyable Violet fantôme, et les intemporels Noir fantôme et Argent fantôme , Les Galaxy Buds Pro seront disponibles sur certains marchés à partir du 15 janvier.

Pour plus d'informations sur les Galaxy Buds Pro, veuillez visiter: samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy ou www.samsung.com/galaxy-buds-pro.