La commission technique chargée de déterminer les causes des malfaçons et des défauts de conformité constatés au niveau de certains immeubles et logements, qui a été installée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a présenté, mardi à Alger, son rapport final au ministre. Lors de sa réunion tenue au siège du ministère de l'Habitat à Alger, ladite commission a fait savoir que les défauts de conformité enregistrés correspondaient à des fissurations au niveau des murs non porteurs, ajoutant qu'aucun défaut de conformité n'a été enregistré au niveau du béton à la cité des 200 logements publics locatifs de Aïn Sefra (wilaya de Naâma), ne constituant aucune menace à la sécurité des habitants. A l'issue de la réunion durant laquelle il a été procédé à la présentation des résultats de la commission, le président de la commission en question, Hakimi Abed a précisé que les causes, qui sont à l'origine des fissurations ayant touché 4 immeubles contenant 60 appartements se trouvant à la cité susmentionnée, sont dus à certains vices de réalisation des canalisations et au système d'assainissement par les maitres d'oeuvres, en sus de certaines interventions anarchiques et non autorisées sur les réseaux d'alimentation en eau et le système d'assainissement.