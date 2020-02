Un réseau international de trafic de cigarettes a été démantelé récemment à Oran, par les services de la sûreté de wilaya, lors d'une opération qui s'est soldée par la saisie d'une quantité de 617.581 paquets de cigarettes de différentes marques nationales et étrangères, a-t-on appris mercredi de ce corps de sécurité.Une quantité de 9.000 sachets de tabac à chiquer, une somme de près de 100 millions de dinars, des sommes en devises et quatre véhicules ont été également saisis au cous de la même opération, a-t-on ajouté.Composé de 5 individus âgés entre 20 et 36 ans, ce réseau international de trafic de cigarettes a été démantelé par la brigade de lutte contre la criminalité et la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI 02), relevant du service de la police judiciaire, suite à une enquête approfondie, lancée sur la base d'exploitation de renseignements faisant état du stockage dans un magasin à Oran, d'une grande quantité de cigarette, issue de la contrebande. Ces individus sont impliqués dans le trafic international de cigarettes, défaut de factures et infraction à la réglementation des changes. Les enquêteurs ont procédé ainsi à la perquisition du lieu en question où il a été découvert une quantité de 617.581 paquets de cigarettes d’une valeur estimée à 150 millions de dinars, quelque 9.000 sachets de tabac à chiquer (chema), une somme constituant les revenus de ce trafic estimée à plus de 97 millions de dinars, 2.750 euros, 100 dollars US et 370 lires turques, ainsi que des armes blanches. En outre, 04 véhicules dont 03 fourgons et un véhicule de tourisme haut de gamme ont été saisis, indique la même source, ajoutant que la valeur de la fraude fiscale s’élève à 60 millions de dinars.Les services de police ont indiqué qu'une fois les procédures sont achevées les 05 individus seront présentés devant la justice.