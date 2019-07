L'ancien Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel a été placé en détention provisoire, tandis que le dossier de deux anciens ministres a été transmis au procureur général près la Cour de Tipasa dans une affaire de saisie de grandes sommes d'argent de source suspecte, à l'intérieur d'un logement à Moretti dans la commune de Staoueli (Alger), a indiqué dimanche un communiqué du procureur de la République près tribunal de Cheraga. " En application des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale modifié et complété, le parquet de la République près le tribunal de Cheraga informe l'opinion publique que suite à des informations parvenues à la police judiciaire sur l'existence d'une somme d'argent de source suspecte à l'intérieur d'un logement sis à Moretti, Staoueli (Alger), une demande de mandat de perquisition du logement en question a été formulée", lit-t-on dans le communiqué. Suite à quoi, "un montant de 113.439.200 DA, une somme de 270.000 Euros, une autre somme de 30.000 UDS ainsi que près de 17 kg de bijoux", ont été saisis à l'intérieur du logement en question. Les investigations préliminaires entamées sous la supervision du parquet de la République ont permis d'identifier des personnes ayant commis des faits punis par la loi, a ajouté la même source, précisant qu'il s'agit de "l'exploitation par certaines parties de l'influence des cadres de l'Etat en vue d'obtenir d'indus sommes d'argent en contrepartie des services rendus par ces fonctionnaires et cadres qui émettaient des décisions profitant à ces parties". Après parachèvement des procédures de l'enquête préliminaire," ces parties ont été présentées, dimanche, devant le procureur de la République près tribunal de Cheraga, lequel après examen du procès-verbal de l'enquête préliminaire et l'audition des parties comparantes, a instruit une enquête à l'encontre des dénommés suivants: N.Z.CH, ses filles (B.I) et (B.F), les dénommés répondant respectivement aux initiales (B.A), (B.M), (GH.CH), (B.M), (Q.K), (S.M) et (B.B), ainsi que Abdelghani Hamel, ancien directeur général de la Sûreté nationale", ajoute-t-on de même source. Ces personnes devront répondre des chefs d'accusation de "violation de la réglementation et du règlement relatifs au change et au mouvement des capitaux de et vers l'étranger", " blanchiment d'argent dans le cadre d'un groupe criminel organisé", " abus de fonction " et "trafic d'influence".