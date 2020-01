Des centaines d'Irakiens ont rendu hommage samedi à deux journalistes tués la veille par des rafales de balles sur leur voiture à Bassora (sud), où ils avaient couvert les manifestations antipouvoir pendant des mois.Ahmed Abdessamad, 37 ans et correspondant de la chaîne d'information Dejla dans la province pétrolière de Bassora, et son confrère caméraman Safaa Ghali, 26 ans, ont été "assassinés" vendredi près d'un poste de police "par des hommes armés" ayant ouvert le feu sur leur voiture, selon l'Observatoire irakien des libertés journalistiques (JFO).Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Bassora samedi,

brandissant des portraits des deux journalistes et des drapeaux irakiens, et portant symboliquement des cercueils vides."Ce qui s'est passé était une tentative d'effrayer les gens, mais tout le monde à Bassora est venu pleurer la mort d'Ahmed et son collègue Safaa", a déclaré un Irakien à l'AFP. "C'était une tentative de faire taire les gens."Avant d'être tué, M. Abdessamad avait fait parvenir au JFO un enregistrement vidéo dans lequel il affirmait être menacé par "des milices pour avoir critiqué l'Iran et couvert les manifestations" qui conspuent le pouvoir irakien et son parrain iranien depuis début octobre.Il avait aussi posté sur Facebook une vidéo dans laquelle il dénonçait les arrestations de militants à Bassora alors que des milliers d'Irakiens ressortaient dans les rues de différentes villes pour dénoncer les ingérences iraniennes et américaines dans leur pays.