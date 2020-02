Un nouveau type de kits de dépistage rapide du nouveau coronavirus (COVID-19) a été élaboré par le Laboratoire clé d'Etat des maladies respiratoires de la Chine, a annoncé le laboratoire basé au Guangdong sur sa plate-forme des réseaux sociaux. Les responsables du laboratoire ont déclaré que le résultat des tests peut être observé 15 minutes après avoir collecté une goutte de sang.

Comparés aux tests actuels d'acide nucléique RT-PCR, ces nouveaux kits rendent les tests plus simples, efficaces et spécifiques, car ils

permettraient de présenter le résultat de dépistage sur le site pour les patients suspects et les personnes ayant eu des contacts étroits avec des patients infectés. Pourtant, selon certains experts, la nouvelle méthode de test ne fait pas encore consensus dans l'industrie des tests.