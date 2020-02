Des membres du groupe terroriste de l'Etat islamique (EI) ont enlevé jeudi huit personnes près d'une ville de la province de Diyala, dans l'est de l'Irak, a déclaré un responsable local.L'incident a eu lieu dans la soirée, lorsque les éléments ont installé un

faux poste de contrôle sur une route principale près de la ville de Qara-Tappa, et s'en sont servis pour kidnapper sept personnes, dont trois étudiants, a déclaré Wasfi al-Timimi, le maire de la ville. Les forces de sécurité irakiennes et les unités paramilitaires de Hachd al-Chaabi ont alors lancé des recherches pour tenter de retrouver les personnes enlevées, a indiqué M. al-Timimi. Au cours de leurs recherches, les troupes ont trouvé une voiture dont les occupants - les membres d'une même famille - avaient été laissés seuls au bord de la route, les militants ayant kidnappé le père de famille, qui conduisait le véhicule. En dépit de nombreuses opérations militaires dans la province de Diyala, les derniers membres de l'EI se cachent toujours dans certaines zones accidentées près de la frontière avec l'Iran, ou encore dans les vastes étendues qui vont de la partie ouest de la province jusqu'aux monts Himreen, au nord de Bakouba, le chef-lieu de la province. La situation sécuritaire en Irak s'est cependant considérablement améliorée après que les forces de sécurité irakiennes ont vaincu les membres de l'EI dans le pays fin 2017.