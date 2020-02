Des experts internationaux, dont ceux de l'Organisation mondiale de la santé, devraient arriver à Pékin ce week-end pour aider dans la lutte contre le coronavirus (COVID-19), a annoncé samedi la Commission nationale chinoise de la santé (CNS).L'équipe conjointe d'experts procédera à des échanges approfondis avec les principaux départements chinois qui luttent contre l'épidémie de COVID-19, a indiqué la CNS. La mission conjointe effectuera également des visites de terrain dans trois régions de niveau provincial du pays, afin de se renseigner sur la mise en oeuvre et l'efficacité des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie prises dans les zones urbaines et rurales de la Chine, selon la CNS. L'un des objectifs de la mission conjointe est de proposer des suggestions sur la prévention et le contrôle de l'épidémie du coronavirus en Chine et à l'échelle mondiale. L'équipe d'experts visitera également les institutions liées aux épidémies qui se consacrent à l'épidémiologie, au traitement médical, à la détection en laboratoire et à la recherche scientifique, d'après la commission.