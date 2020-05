"Lors d'une visite au projet de réalisation du nouveau stade de Baraki, en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, afin de s'enquérir du déroulement des travaux en cours au niveau de différentes structures de ce stade, le wali d'Alger, Youcef Charfa a adressé des instructions à l'effet de créer un comité de direction de ce projet en vue de lui insuffler une plus grande dynamique", précise le communiqué, rendu public sur la page Facebook de la wilaya.

Le comité regroupera les responsables de toutes les parties intervenantes tels le ministère de la Jeunesse et des Sports et les directions des équipements publics, des ressources en eau, des travaux publics et de la jeunesses et des sports, ainsi que le bureau d'études et l'entreprise de réalisation, a ajouté la source.