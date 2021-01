Des universitaires et académiciens de différents pays ayant pris part à un atelier autour des deniers développements que connait la cause sahraouie, abrité par la région allemande Saxe, ont été unanimes à souligner la nécessité d’œuvrer à communiquer avec les parlements et acteurs politiques internationaux, en vue de les sensibiliser à la gravité de ce qui se déroule dans la région.