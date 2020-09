Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué lundi avoir pris toutes les mesures

nécessaires pour un retour "rapide" et "effectif" des étudiants inscrits dans des universités tunisiennes et souhaitant retourner à leurs

universités respectives."Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique porte à la connaissance de l'ensemble des étudiants qui se sont inscrits au niveau des universités tunisiennes et qui souhaiteraient retourner à leurs universités respectives, que toutes les mesures nécessaires pour un retour rapide et effectif sont prises et que les détails de leur retour seront

fixés prochainement", précise un communiqué de ce ministère.Selon la même source, les 34 étudiants qui ont bénéficié d'une formation résidentielle à l'université d'Alicante en Espagne "recevront, dès aujourd'hui, directement ou par la voie de leurs établissements, les documents de prise en charge les concernant. De même que ceux qui ont bénéficié d'une formation résidentielle en Irlande et dont le nombre est de 36 et qui n'ont pas encore reçu leurs documents de prise en charge. Ces derniers sont informés que lesdits documents seront à leur portée dès le 17 septembre au plus tard".Pour ce qui est des étudiants qui sont prévus pour une formation résidentielle en Hongrie, et dont le nombre atteint 36, les instructions ont été données, précise-t-on, aux universités pour "organiser les examens finaux (en licence et en master) le plus tôt possible pour qu'ils puissent obtenir leurs attestations de réussite et finaliser les procédures d'inscription dans les universités hongroises", conclut le communiqué.