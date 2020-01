Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a révélé, jeudi à Alger, que des mesures pratiques avaient été prises pour la réalisation du plus grand nombre possible de silos de céréales avant le début de la prochaine campagne moisson-battage. Présidant une réunion avec les membres du bureau exécutif du Conseil national interprofessionnel de céréaliculture, M. Omari a rappelé les grands objectifs s'inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement de la filière des céréales, notamment la réduction des importations, la maîtrise de la production et de la productivité et la modernisation des systèmes de production, en recourant à la science, à la recherche et à l'innovation.