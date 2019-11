Des opérateurs économiques ont exprimé leur disponibilité à concrétiser les idées des porteurs de projets verts, parmi les jeunes innovateurs dans le domaine du recyclage et des énergies renouvelables, a affirmé, mardi à Alger, la ministre de l'Environnement et

des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati. Présidant la "Journée de préparation de la première rencontre nationale des porteurs de projets dans le domaine du recyclage des déchets et des énergies renouvelables", Mme. Zerouati a indiqué que des opérateurs économiques "se sont engagés à tenter l'expérience avec les porteurs d'idées pour concrétiser des projets verts à travers les différentes wilayas du pays". La ministre a fait savoir, dans ce cadre, que "la date de la rencontre nationale qui regroupera les différents opérateurs économiques et les représentants des établissements financiers, outre les jeunes qui participent à la rencontre d'aujourd'hui pour examiner les projets, préparer le climat local et établir le contacte avec les autorités locales afin de les concrétiser sur le terrain", sera annoncée fin novembre courant. Soulignant que son département ministériel fera office d'intérmédiaire

entre les porteurs de projets et les différentes administration en vue d'aplanir toutes les difficultés, Mme Zerouati a mis en avant la nécessité d'expliquer l'information aux différentes parties pour les convaincre de l'importance des métiers dans le domaine de l'environnement.