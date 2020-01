Des opérateurs économiques étrangers sont actuellement en quête de partenaires locaux pour investir en Algérie dans

les secteurs de la santé, de l'agriculture et du tourisme, a indiqué samedi à Alger le directeur général du Centre arabo-africain d'investissement et de développement (CAAID), Amine Boutalbi."Nous sommes prêts à attirer près de 500 millions de dollars sous forme d'investissements directs et à ouvrir des perspectives avec plusieurs pays", a fait savoir le même responsable lors d'un point de presse en marge d'une conférence sur les solutions économiques en Algérie. A titre d'exemple, "quatre investissements étrangers sont en attente pour la création d'établissements sanitaires en Algérie. Nous cherchons aujourd'hui des partenaires nationaux pour permettre la concrétisation de ces projets", a-t-il affirmé.Etayant ses propos, le premier responsable du CAAID a confié que "la

représentation diplomatique ukrainienne s'est engagée à attirer plus de 30 investisseurs en Algérie". De plus, "la Chambre de Commerce et d'Industrie jordanienne est prête à convaincre plus de 20 investisseurs de ce pays pour venir investir en Algérie pour 10 millions de dollars", selon lui.Pour faciliter la concrétisation de ces investissement, M. Boutalbi a souligné la nécessité "que la question de la règle du 51/49 soit tranchée pour permettre aux investisseurs étrangers de comprendre les nouveaux mécanismes d'investissement en toute confiance".Le même responsable a fait savoir que la prochaine édition de la rencontre économique internationale, organisée annuellement par le Centre, se déroulera les 28,29 et 30 mars à Alger avec la présence de près de 300

opérateurs économiques étrangers."Nous appelons dans ce cadre à ce qu'il y ait des facilitations notamment au niveau administratif en faveur des investisseurs étrangers. Nous souhaitons que le gouvernement et l'ensemble des organismes nationaux de

soutien accompagnent ces investisseurs", a-t-il plaidé.