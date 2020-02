Les gendarmes des groupements territoriaux de Béjaïa, Sétif et Oran ont interpellé lors d'opérations distinctes des personnes en possession illégale de produits divers, indique mercredi la Gendarmerie nationale dans un communiqué.A Béjaïa, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé sur la Route nationale (RN) n 24, reliant Béjaïa à Tizi-Ouzou, à hauteur du village Houari-Boumediene de la localité, une personne âgée de 45 ans, demeurant à Chéraga (Alger), à bord d'un véhicule, en possession de six

cent quarante (640) grammes d’or non poinçonné.A Sétif, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé lors d'un

service de police de la route exécuté sur la RN 74, reliant Sétif à Bejaia, commune de Hammam-Guergour, une personne âgée de 21 ans, demeurant à Toudja (Béjaïa), à bord d'un véhicule, en possession de 727,11 grammes de bijoux en or avec 603,4 grammes d’argent, non poinçonnés, ainsi que les sommes de vingt (20) millions de centimes et 90 euros.A Oran, en vertu d’un mandat de perquisition, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé un gardien âgé de 47 ans, demeurant à Mohammadia (Mascara), dans un atelier de fabrication de tabac à chiquer érigé clandestinement, sis à la commune d'Oran, et saisi sur les lieux deux cents (200) tonnes d'une substance blanchâtre entrant dans la fabrication du tabac à chiquer, ainsi qu'un (01) moulin, a conclu la Gendarmerie nationale, précisant que des enquêtes ont été ouvertes.