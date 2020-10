Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, affecteront lundi et mardi des wilayas de l'Est du pays, annonce un Bulletin météorologique spécial (BMS) "Pluie" du Centre national des Prévisions météorologiques.Les wilayas concernées sont Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras, précise le BMS préconisant un niveau de vigilance "Orange" et dont la validité s'étale de ce jour à 16h00 au lendemain, mardi, à 06h00.Les quantités attendues sont, quant à elles, estimées entre 20 et 40 mm,

ajoute la même source, mettant en garde contre des "rafales de vent sous orages".Les citoyens désireux de s'enquérir davantage sont conviés à consulter la Carte de Vigilance sur le site web de Météo Algérie : (WWW.METEO.DZ).