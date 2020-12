Des vents forts souffleront parfois en rafales jusqu'à vendredi soir sur six wilayas du Nord du pays et pouvant atteindre 60/70 km/h ou dépasser les 80km/h, indique un bulletin météorologique spécial vent (BMS) émis par le Centre national des prévisions

météorologiques.Les wilayas concernées sont : Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef et Tipasa, note la même source, précisant que la validité de ce BMS dont la direction des vents et d'Ouest à Sud-Ouest est en cours jusqu'à vendredi à 23h.