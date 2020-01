Des vents forts, parfois en rafales, soufflent sur des wilayas du Sud et l'Est du pays jusqu'à mercredi soir, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par le Centre national des prévisions météorologiques.Les wilayas concernées par ces rafales de vents sont: Biskra, M'sila, Batna, Khenchela, Tébessa et le nord d'El Oued. La direction et la force du vent seront d'Est à Sud-Est de 60 à 70 km/h avec des rafales atteignant ou dépassant les 80 km/h durant la validité de ce BMS en cours jusqu'au mercredi à 21h00.Une réduction de la visibilité en raison des soulèvements de sable sur El Oued, M'sila et Biskra, selon le BMS.