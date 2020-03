Des vents forts souffleront, parfois en rafales, sur l'Ouest et le Centre du pays lundi, indique dimanche l'Office national de la météorologie (ONM) dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).Des vents Ouest à Sud-Ouest affecteront les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Blida, Alger et Boumerdès, et ce de 06h00 à 21h00, précise la même source. La vitesse du vent sera de 60/70 km/h avec rafales atteignant ou dépassant 80 km/h.