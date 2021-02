Des vents forts souffleront mercredi et jeudi sur plusieurs wilayas du sud du pays, parfois en rafales avec des soulèvements de sable locaux réduisant la visibilité, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par le Centre national des prévisions

météorologiques. Les wilayas concernées par ce BMS, de niveau de vigilance orange, sont El Oued, Ouargla, Touggourt, Ghardaïa, Sud de Laghouat, Sud d'El Bayadh, El Golea, Timimoune, Adrar, In Salah et Illizi. Les vents de direction Est à Nord-Est souffleront à une vitesse entre 60 et 70 km/h avec rafales atteignant ou dépassant parfois 80 km/h, durant la validité du BMS qui court de mercredi à 10h00 à jeudi à 12h00.