Une casemate pour terroristes contenant des effets vestimentaires et divers objets a été détruite par un détachement de l'Armée nationale populaire lors d'une opération menée dimanche dans la wilaya de Skikda, indique lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche menée dans la zone de Tayoussam, wilaya de Skikda (5e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 20 octobre 2019, une (1) casemate pour terroristes contenant des effets vestimentaires et divers objets", note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont saisi, en coordination avec les services des Douanes à Tamanrasset 6e Région militaire), "2.800 litres de carburant destinés à la contrebande", ajoute le communiqué. D'autre part, des Garde-côtes "ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de sept (7) personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à El-Kala (5e Région militaire), alors que 5 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tiaret et Relizane (2e Région militaire)", conclut le MDN.