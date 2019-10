Dix-neuf (19) casemates pour terroristes et six bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites lundi à

Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Djebel Erefaa, commune Boumegar, wilaya de Batna/5ème Région militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 28 octobre 2019, dix-neuf (19) casemates pour terroristes et (06) bombes de confection artisanale et

divers objets", précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a arrêté à Chlef/1ère RM, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, un (01) narcotrafiquant et saisi 50 kilogrammes de kif traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Oum El Bouaghi et Souk Ahras/5ème RM, cinq (05) narcotrafiquants à bord de quatre (04) véhicules chargés de 6 672 comprimés psychotropes".

En outre, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté, à Djanet/4ème RM, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6ème RM, 17 individus et saisi 57 groupes électrogènes, 26 marteaux-piqueurs, 05 détecteurs de métaux, ainsi que 1700 grammes de TNT, 12 capsules et 10 sacs de mélange de pierres et d'or brut, tandis que 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset/6ème RM et Tiaret/2ème RM". Par ailleurs, une unité de sauvetage et de recherche relevant des Forces

navales "a réussi à secourir, 21 candidats à l'émigration clandestine de nationalité marocaine, et ce, suite au naufrage de leurs embarcations au large de Mers Ben M'hidi, wilaya de Tlemcen/2ème RM", alors que des Garde-côtes "ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 87 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Skikda/5ème RM, Mostaganem et Oran/2ème RM".