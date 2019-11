Cinq casemates pour terroristes et une quantité de munitions ont été détruites lors d'une opération de fouille et de ratissage menée lundi par un détachement de l'Armée nationale populaire dans la zone de Djbel Safra, dans la wilaya de M'sila, indique mardi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 11 novembre 2019, cinq (05) casemates pour terroristes et une quantité de munitions suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone de Djbel Safra, commune d'Aïn Rich, wilaya M'sila/1ère RM", note la même source. D'autre part, "sept (07) individus ont été arrêtés à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM) par des détachements de l'ANP qui ont saisi également, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, deux (02) véhicules tout-terrain, trois (03) morceaux de dynamite, cinq (05) mètres de mèche de détonation, deux (02) groupes électrogènes, un (01) marteau piqueur et un (01) détecteur demétaux". Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Oum El Bouaghi (5e RM) et Mostaganem (2e RM), quatre (04) personnes et saisi deux (02) fusils de chasse et 1000 cartouches pour fusils de chasse", a-t-on ajouté.