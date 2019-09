Le ressortissant libanais, arrêté jeudi dernier en Grèce et soupçonné d'être impliqué dans le détournement d'avion de la TWA en 1985, a été libéré, lundi soir, en raison d'une erreur d'identité, a fait savoir,mardi, la police grecque. L'enquête menée par la police grecque en collaboration avec les autorités allemandes n'a pas permis d'identifier l'homme arrêté comme étant le pirate

de l'air recherché. Le citoyen libanais a été appréhendé sur l'île de Mykonos en vertu d'un mandat d'arrêt émis contre lui par l'Allemagne pour le détournement d'avion et le meurtre d'un passager américain. Lundi après-midi, "les autorités allemandes ont informé qu'elles ne demanderaient pas l'extradition puisque l'identification n'a pas été possible", a ajouté la police grecque.

Les autorités allemandes ont indiqué à la Grèce que le Libanais interpellé "n'est pas la personne recherchée", a indiqué, de son côté, le ministère libanais des Affaires étrangères, citant le chef de la police grecque. Le procureur grec a demandé donc sa libération immédiate intervenue lundi soir, selon la même source.