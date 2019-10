Deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés jeudi à Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 17 octobre 2019, deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna/5e RM", a précisé la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et lors de différentes opérations menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, des détachements de l'ANP, en coordination avec les Garde-frontières et les éléments de la Douane ont arrêté sept personnes et saisi deux camions, un véhicule tout-terrain, une motocyclette, dix groupes électrogènes, trois marteaux piqueurs, trois sacs de CYANIDE et de plaquettes d'aluminium, et trois téléphones portables. Ils ont également saisi 25 tonnes de ciment et de matériaux de construction destinés à la contrebande, alors qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté trois individus et saisi un véhicule touristique, une motocyclette et une somme d'argent estimée à 31.850 dinars tunisiens. Dans le même contexte, des Garde-côtes ont saisi à Ghazaouet/2ème RM, 65 kilogrammes et 295 grammes de kif traité, tandis que des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives de contrebande de 6.332 litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref/5ème RM et ont saisi neuf kilogrammes et 230 grammes de kif traité. Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes ont appréhendé un plongeur

sans autorisation, à El-Kala/5ème RM, et ont saisi des équipements de plongée et de pêche sous-marine et ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 33 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Béni Saf et Aïn Témouchent/2ème RM. Ainsi, 43 autres immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Ain Témouchent/2ème RM et Béchar/3ème RM.



