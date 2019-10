Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), mardi à Chlef, alors qu'une bombe de confection artisanale et trois casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites par d'autres

détachements de l'ANP lors d'opérations distinctes menées à Batna et Médéa, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 15 octobre 2019, deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes à Chlef (1ère Région militaire), tandis que d'autres détachements de l'ANP ont découvert et détruit, lors d'opérations distinctes de fouille et de recherche menées à Batna (5e RM) et Médéa (1e RM), une (1) bombe de confection artisanale et trois (3) casemates pour terroristes contenant

divers objets", précise le communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont saisi, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), six (6) groupes électrogènes, quatre (4) marteaux piqueurs, ainsi que 300 grammes de dynamites et 248 grammes de kif traité, alors qu'un autre détachement a appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Oum El-Bouaghi (5e RM), deux (2) narcotrafiquants en possession de 3.000 comprimés psychotropes". De même, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté trois (3) individus et saisi 26.064 unités de tabac et deux (2) camionnettes à Béchar (3e RM)", ajoute la même source. D'autre part, des Garde-côtes "ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de six (6) personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à Jijel (5e RM), tandis que 18 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Annaba", note le communiqué.