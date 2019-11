Les éléments de la sûreté nationale de la wilaya de Annaba ont procédé à l'arrestation de deux suspects et à la saisie de 34 kg de kif traité destinés à la commercialisation, indique mercredi un communiqué de ces services. Cette opération intervient "suite à l'exploitation d'informations selon lesquelles deux individus impliqués dans le trafic illicite de drogue transportaient une quantité de kif traité à bord d'un véhicule", selon le même communiqué. "Apres des investigations plus approfondies, les mêmes services ont lancé une opération de filature des deux suspects, ayant permis la mobilisation du véhicule à l'entrée de la ville de Negrine à Tébessa. Suite à la fouille du véhicule, 34,7 kg de kif traité ont été saisis et une enquête a été ouverte". Apres finalisation des procédures légales, les deux suspects ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent, tandis que l'enquête se poursuit pour exploiter toutes les pistes" dans cette affaire.