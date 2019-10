Deux personnes ont été mortellement percutées vendredi, aux environs de 20h30, par un train de voyageurs à Oued Rhiou, dans la wilaya de Relizane, a indiqué la protection civile. L'accident s'est produit à un passage à niveau non gardé de la cité "La Concorde" de Oued Rhiou, a expliqué le chargé de communication de la direction de la protection civile de Relizane, selon lequel les deux victimes de sexe masculin avaient été fauchées par le train rapide Oran-Alger. Les éléments de la protection civile sont intervenus pour enlever et déposer les corps des deux victimes, âgées respectivement de 24 et 29 ans, au niveau de la morgue de l'hôpital Ahmed Francis de la même localité. Les services de sécurité ont ouvert une enquête sur cet accident.