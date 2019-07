Deux personnes ont été tuées et au moins 19 autres blessées dans des fusillades à Chicago dans la nuit du vendredi à samedi, a rapporté la chaîne NBC Chicago. Sept personnes ont été touchées par balle vendredi soir avant minuit, et deux victimes d'entre eux ont été déclarées mortes après leur transfert à l'hôpital. Samedi matin, 14 autres personnes ont été blessées dans d'autres fusillades survenues dans la ville. Selon NBC Chicago, trois des 19 personnes blessées sont dans un état grave et critique, et les autres dans un état stable.