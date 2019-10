Deux terroristes ont été capturés par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lundi, lors d'une opération de reconnaissance menée dans la commune de Babar, wilaya de Khenchela, qui a permis également l'arrestation de deux éléments de soutien aux terroristes, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de reconnaissance menée dans la localité de Boudjelbani, commune de Babar, wilaya de Khenchela (5ème Région militaire), un détachement de l'ANP a capturé, hier 07 octobre 2019, deux (2) terroristes: +D. Abdelmalek+ et +B. El-Hadi+. Cette opération, toujours en cours, s'est soldée également par l'arrestation de deux (2) éléments de soutien et la saisie de produits et d'outils servant dans la confection des bombes artisanales, ainsi qu'une grande quantité de denrées alimentaires et divers objets", précise le communiqué. Dans le même cadre, "grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a saisi, lors d'une patrouille de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset (6ème Région militaire), un (1) véhicule tout-terrain, un (1) pistolet mitrailleur de type kalachnikov, une quantité de munitions s'élevant à 348balles de différents calibres, ainsi que deux (2) chargeurs et une chaine de munitions", note la même source. D'autre part, un détachement de l'ANP "a découvert et détruit, lors de l'opération de fouille et de ratissage, toujours en cours, dans la zone de Koudiet El-Hebalat, commune de Oued Zehour, wilaya de Skikda (5ème Région militaire), une (1) casemate pour terroristes contenant des produits et des outils rentrant dans la fabrication des explosifs, ainsi que d'autres objets". Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a arrêté, à Tamanrasset

(6ème Région militaire), sept (7) individus et saisi quatre (4) groupes électrogènes, quatre (4) marteaux piqueurs, deux (2) détecteurs de métaux et une (1) plaque photovoltaïque", note la même source. D'autre part, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de (52) personnes, à Oran et Aïn Témouchent (2ème Région militaire), tandis que douze (12) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In Amenas et Biskra", ajoute le communiqué.