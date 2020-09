La Sontarcah a ainsi confié à six entreprises algériennes la construction de réseaux de collecte et de lignes d'expédition sur plus de 700 km du projet de développement des champs gaziers du Sud-ouest du pays. Une fois réceptionné, ce projet permettra d'assurer un apport de production de gaz estimé a 11 millions M3/jour a l'horizon 2022, selon les responsable du groupe.De plus, Sonatrach a signé un contrat avec des entreprises locales pour le développement des champs pétroliers ouest de Touat-phase 2. Le projet permettra d'alimenter la raffinerie d'Adrar a raison de 6.000 barils/jour de pétrole brut d'ici 2022.Ces contrats, dont le montant global s'élève à plus de 67 milliards de dinars, entrent dans le cadre de la promotion de l'outil national de production et peuvent générer près de 3.000 postes d'emplois, selon les informations avancées lors de la signature, qui a eu lieu au siège de la Sonatrach, en présence de son P-dg, Toufik Hakkar, des responsables des entreprises signataires et des cadres du secteur.