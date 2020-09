Le Directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi a mis l'accent, samedi à Alger, sur "la nécessité de poursuivre la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, et faire face avec fermeté à toute tentative d'atteinte à la sécurité et à la quiétude du citoyen, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Présidant une rencontre d'évaluation et d'orientation avec les chefs de Sûreté et chefs de services régionaux des wilayas du Centre en présence des directeurs centraux de la Sûreté nationale, M. Ounissi a souligné "la nécessité de poursuivre la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et faire face à toute tentative d'atteinte à la sécurité et la quiétude du citoyen".

Il a appelé à "consentir davantage d'efforts en matière de lutte contre le crime urbain et les phénomènes des agressions contre personnes, atteinte aux biens et port d'armes prohibées".

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres régionales d'évaluation générale des activités des services de la Sûreté nationale pour l'exercice 2019-2020. Le DGSN a donné, à cette occasion, des orientations opérationnelles relatives aux préparatifs de la Sûreté nationale à court et moyen termes, pour la sécurisation des différentes occasions et échéances nationales à l'image des rentrées sociale, scolaire et universitaire 2020-2021 ainsi que les épreuves de l'examen du BAC.

M. Ounissi a également salué les efforts des éléments de la Police en matière de lutte et de prévention contre la criminalité tout en veillant au respect des mesures préventives décidées par les hautes autorités du pays face à la propagation de la pandémie avec les différents partenaires, à savoir la société civile et les médias nationaux.