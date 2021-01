Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, a reçu mardi au siège du ministère l'ambassadeur du Cameroun en Algérie, Claude Joseph Mbafou, avec lequel il a discuté des moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre, les deux parties ont abordé des questions d'intérêt commun, notamment la création d’opportunités de coopération et de partenariat entre l’Algérie et le Cameroun dans le domaine des micro-entreprises et la participation des jeunes entrepreneurs des deux pays à la mise en œuvre de projets communs, précise la même source.

Dans ce cadre, M. Diafat a souligné que son département ministériel était disposé à examiner toutes les opportunités et initiatives de coopération à même de contribuer au renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Cameroun en matière économique, notamment dans les domaines liés aux activités du secteur, en encourageant les micro-entreprises à s'ouvrir aux différents marchés étrangers.

De son côté, l’ambassadeur du Cameroun a fait part de sa volonté de mettre en place un programme de coopération qui permettrait à son pays de bénéficier de l’expérience algérienne en matière de création et d’encouragement des micro-entreprises, d’autant que ce secteur peut créer de nombreuses possibilités d’emploi pour les jeunes, selon le communiqué.

A cette occasion, les deux parties sont convenues de la nécessité de lancer l’action commune afin de hisser la coopération bilatérale au niveau des aspirations des deux pays dans le domaine des micro-entreprises et d’imprimer une nouvelle dynamique favorisant la diversification des domaines de partenariat.